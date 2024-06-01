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На трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск обновляют покрытие дороги

Экономика, 13:45 27 июня 2024

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Устройство защитных слоев ведется на трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Работы на участке от 939 до 950 км будут завершены в конце июня, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Защитные слои, в отличие от слоев износа, ко всему прочему характеризуются повышенными гидроизоляционными свойствами. Если для устройства слоя износа чаще всего необходимо полностью демонтировать старое покрытие, то в случае с некоторыми типами смесей, применяемых в качестве защитных слоев, этого не делают. Таким образом, защитные слои необходимы в том числе для увеличения срока служба слоев износа и в значительной степени выполняют их функцию.

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# ремонт дороги , Уралуправтодор

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