Наибольшее по России снижение цены на бензин зафиксировали в Тюменской области в мае

| Фото: rst.gov.ru | Фото: rst.gov.ru

Наибольшее снижение цены на бензин по России зафиксировали в Тюменской области. По данным Росстата, в мае регион вошел в 13 субъектов, где отмечено удешевление топлива.

Более всего цены снизились в Тюменской области – на 16,6 %, а также в Рязанской - на 16,4 %, Астраханской – на 14,2 % областях и в других субъектах.

Наибольшее повышение отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе – плюс 3,1 %. Чуть меньший рост зафиксирован еще в 42 регионах России.

Потребительские цены на бензин автомобильный в мае 2024 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,6 раза - в мае 2023 года – в 2,2 раза.

Оксана Корнеенкова