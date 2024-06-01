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У Тюменской области сильный HR-бренд, который привлекает соискателей из других регионов

Экономика, 13:10 28 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Привлечению кадров в регион способствует сильный HR-бренд Тюменской области. По исследованию платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.ru в 2023 году выпускники ссузов Свердловской области выбрали для трудоустройства Тюменскую область.

Об этом рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Уральского представительства HeadHunter.ru Оксана Сидлецкая на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюмени 28 июня.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Уровень предлагаемой заработной платы в Тюменской области сравнялся с ожидаемым. Средняя зарплата, предлагаемая по рынку, - 61 тысяча рублей, а средний размер ожидаемой – 60 тысяч рублей. Мы понимаем, что регион действительно ориентирован на привлечение соискателей. На одну вакансию приходится 3,7 соискателя. Это показатель дефицита. Для работодателя и соискателя хорошо, когда соотношение равно пяти. Тогда им есть из чего выбирать. Тенденция дефицита продолжает развиваться дальше, при этом уровень безработицы по Тюменской области достигла исторического минимума. Это говорит о том, что свободных рук на рынке нет", - уточнила представитель платформы онлайн-рекрутинга.

По ее оценке, это большая задача, решить которую могут все участники рынка сообща и комплексно: вместе с властью, бизнесом и представителями образования. В этом плане она отметила, что центры занятости Тюменской области - амбассадорЫ HeadHunter по Уральскому федеральному округу. Они самые активные, самые заинтересованные и результативные.

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Отметим, 300 работодателей представляют 5,5 тыс. вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области 28 июня. Мероприятие проходит на 24 площадках региона до 15 часов. В Тюмени она работает на площадке СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60), в Тобольске - ТРЦ "Жемчужина Сибири" (мкр-н 7, стр. 30), в Ишиме, концертный зал им. 30-летия ВЛКСМ (ул. К. Маркса, 1).

Более подробно здесь.

Оксана Корнеенкова

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# Всероссийская ярмарка трудоустройства

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