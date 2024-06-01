10 боксеров проведут матчи-реванши в День города в Тобольске

| Фото: Департамент спорта и молодежной политики Тобольска | Фото: Департамент спорта и молодежной политики Тобольска

Матчевая встреча по боксу "Тобольск — Ханты-Мансийск" пройдет в День города в Тобольске 29 июня. На ринге встретятся сильнейшие спортсмены из Тобольска и Ханты-Мансийска. В матч-реванше "Стенка на стенку" будут участвовать 10 бойцов, разбитых на пять пар, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"В Тюменской области, насколько я знаю, впервые проводится боевое шоу в таком формате. Еще и на свежем воздухе, на площади Тобольского кремля в исторический день нашего города. Надеемся, погода не подведет", - сказал тренер-преподаватель по боксу сборной города Тобольска Дмитрий Косенко.