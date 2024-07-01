В новом ледовом катке на ул. Народной в Тюмени идет монтаж инженерных систем

| Фото: департамент экономики Тюменской области | Фото: департамент экономики Тюменской области

Строители монтируют инженерные системы в здании нового ледового катка на ул. Народной в Тюмени. Здание уже возведено, идет внутренние работы, сообщает департамент экономики Тюменской области.

"Специалисты монтируют отопление по ледовому полю по типу тёплого пола. Это предотвратит промерзание в зимний период. Само охлаждающее оборудование для катка они установят сверху. Уже полностью смонтирована интеллектуальная система освещения. Также идет монтаж вентиляции, отделочные работы административного корпуса и благоустройство территории", - уточнили в департаменте.

| Фото: департамент экономики Тюменской области | Фото: департамент экономики Тюменской области

Крытый ледовый каток предназначен для проведения круглогодичных учебно-тренировочных занятий на льду, в том числе для спортсменов–инвалидов. Площадь ледового поля составляет 1,6 тыс. кв. м, арена рассчитана на 100 зрителей. На катке будет работать пункт проката инвентаря и буфет.

Объект возводится в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования".

Отметим, что в 2024 году начнётся строительство аналогичного катка на ул. Судоремонтной в Тюмени. Объектами, построенными по этому типовому проекту, уже пользуются жители Винзилей и Заводоуковского городского округа.