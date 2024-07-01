В Тюменской области системы орошения увеличивают урожайность овощей на 50 %

| Фото: t.me/apkto72 | Фото: t.me/apkto72

Около 3 тыс. га в Тюменской области охвачены системами орошения. Гидромелиорацию аграрии применяют при возделывании картофеля, капусты, моркови, свеклы, ягод, сообщает региональный департамент АПК.

В настоящее время системы установлены в хозяйствах Упоровского и Ялуторовского района, Заводоуковского городского округа.

Полеводы используют дождевальные машины - современные установки могут разбрызгивать воду на площадь до 700 метров и являются аналогом естественных осадков. В основном применяются на посадках овощей и картофеля. И система капельного полива - автоматический способ точечной, нормированной подачи воды к прикорневой зоне растений вместе с удобрениями и средствами защиты от вредителей через капельницы.

Впервые оросительные системы начали появляться на тюменских полях 16 лет назад. В 2008 году их строительством на своих сельхозугодиях занялась агрофирма "КРиММ". Результаты показывают - полив картофеля позволяет увеличить урожайность культуры на 25 %, овощей – на 50 %.