Тюменские строители капитально отремонтировали роддом в Краснодоне

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Родильный род отремонтировали тюменские строители в Краснодоне. Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил медучреждение. Своими впечатлениями глава региона поделился в социальных сетях.

"Когда приехали к отремонтированному роддому Краснодона, не узнал его. Впервые побывал здесь летом 2022 года. Тогда здание буквально разваливалось. Внутри обстановка была не лучше. Из-за того, что лифт не работал, женщин в прямом смысле слова носили на руках. Спустя два года произошли разительные перемены. Тюменские строители "реанимировали" сложный объект", - рассказал Александр Моор.

Отметим, тюменские специалисты провели большой объем работы. Укрепили фундамент, стены. В роддоме уже установлено новое современное оборудование. Можно принимать сложные роды и делать операции, которые раньше были недоступны.

"Поговорил с врачами роддома. У них горят глаза, настроены оптимистично. В таких условиях, говорят, работать будет одно удовольствие", - добавил глава региона.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.