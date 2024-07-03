Двух жителей города Ялуторовска обвиняют в убийстве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух 26-летних жителей города Ялуторовска обвиняют в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 19 июня 2024 года в квартире жилого дома по улице Шаурова Ялуторовска во время распития спиртных напитков между обвиняемыми и потерпевшим 1970 года рождения произошла ссора. В ходе конфликта молодые люди решили убить знакомого. Они избили потерпевшего руками и ногами. Затем перенесли мужчину в безлюдное место у водоема, где продолжили его избивать. Потом погрузили голову потерпевшего в воду и удерживали его до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.

Обвиняемых заключили под стражу.