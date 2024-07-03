Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова работает с наказами

| Фото: Светлана Иванова во ВКонтакте | Фото: Светлана Иванова во ВКонтакте

К председателю Тюменской городской думы обратились владельцы дачных участков СНТ "Плодовое", где во время дождей и весеннего схода снега стоит вода. Об этом в своих социальных сетях рассказала Светлана Иванова.

Чтобы ознакомиться с вопросом на месте, она выехала на территорию садоводческого товарищества "Плодовое", где в настоящее время ведутся работы на водоотводной канаве.

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Сорокин рассказал, что в настоящее время высокий уровень вод на некоторых участках мешает дачникам выращивать урожай. Отметим, что водоотводную канаву планируется оборудовать по обеим сторонам технологической дорогой.

"Работа с наказами жителей – это одно из главных направлений в деятельности депутата Тюменской городской думы. Конечно, часть вопросов, поступающих депутатам от граждан, совпадает с планами администрации города, но тюменцы не всегда владеют полной информацией", - считает Светлана Иванова.

Видео: Светлана Иванова во ВКонтакте

Она подчеркнула также, что задача представительных органов власти заключается и в том, чтобы держать людей в курсе, чтобы они владели всей ситуацией.

Завершить работы по восстановлению работоспособности водоотведения в садоводческом товариществе планируется этим летом, если всё будет выполняться по плану.

Николай Ступников