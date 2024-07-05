Владимир Якушев: гости выставки "Россия" открыли для себя регионы УФО с новых сторон
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Регионы Уральского федерального округа на выставке "Россия" проделали большую работу и познакомили миллионы людей с достижениями Урала и Западной Сибири, рассказали об особенностях регионов и их потенциале.
Об этом полномочный представитель Президента Владимир Якушев рассказал накануне церемонии торжественного закрытия выставки, запланированной на 6 июля.
Он подчеркнул также, что экспозиции и программы субъектов были яркими и запоминающимися.
"Когда мы только готовились к выставке, мы говорили, что наша общая задача – влюбить жителей России и других стран в Уральский федеральный округ, – напомнил Владимир Якушев. - Считаю, что регионы с этой задачей справились. На протяжении восьми месяцев стенды и мероприятия субъектов УФО вызывали неподдельный интерес гостей. Уверен, многие из них открыли для себя наши регионы с новых сторон, увидели в них перспективные направления для туризма, развития бизнеса и инвестирования".
Во время выставки "Россия" субъекты Уральского федерального округа участвовали в разных тематических событиях.
Так, в ноябре прошлого года они представляли свои достижения возможности на Днях регионов, в июне этого года презентовали свой потенциал на Днях Урало-Сибирского макрорегиона.
Напомним, что выставка "Россия" была организована по поручению Президента России и открылась 4 ноября 2023 года – в День народного единства.
После закрытия выставка продолжит существовать в формате национального центра "Россия", который будет создан в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве, соответствующее распоряжение подписал Глава государства Владимир Путин.