Владимир Якушев: гости выставки "Россия" открыли для себя регионы УФО с новых сторон

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

отметил, что

Регионы Уральского федерального округа на выставке "Россия" проделали большую работу и познакомили миллионы людей с достижениями Урала и Западной Сибири, рассказали об особенностях регионов и их потенциале.

Об этом полномочный представитель Президента Владимир Якушев рассказал накануне церемонии торжественного закрытия выставки, запланированной на 6 июля.

Он подчеркнул также, что экспозиции и программы субъектов были яркими и запоминающимися.

"Когда мы только готовились к выставке, мы говорили, что наша общая задача – влюбить жителей России и других стран в Уральский федеральный округ, – напомнил Владимир Якушев. - Считаю, что регионы с этой задачей справились. На протяжении восьми месяцев стенды и мероприятия субъектов УФО вызывали неподдельный интерес гостей. Уверен, многие из них открыли для себя наши регионы с новых сторон, увидели в них перспективные направления для туризма, развития бизнеса и инвестирования".

Во время выставки "Россия" субъекты Уральского федерального округа участвовали в разных тематических событиях.

Так, в ноябре прошлого года они представляли свои достижения возможности на Днях регионов, в июне этого года презентовали свой потенциал на Днях Урало-Сибирского макрорегиона.

Напомним, что выставка "Россия" была организована по поручению Президента России и открылась 4 ноября 2023 года – в День народного единства.

После закрытия выставка продолжит существовать в формате национального центра "Россия", который будет создан в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве, соответствующее распоряжение подписал Глава государства Владимир Путин.