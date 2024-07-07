Подозреваемого в кражах из частных домов задержали в Тюменской области

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в кражах из частных домов задержала полиция в Вагайском райне. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей, сообщает Тобольский отдел УМВД России.

В отдел полиции стали поступать заявления от жителей нескольких населённых пунктов, в их дома проник неизвестный и похитил имущество. Так, у жителя с. Киселёва были украдены металлические изделия, 70 м. медного кабеля и домашняя утварь. У другого потерпевшего были похищены три холодильных компрессора и другие металлические конструкции.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 67-летнего мужчину без определенного места жительства. Свою вину селянин признал. Его главной целью были металлические изделия, которые он сбывал в пункты приёма металлолома.

Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена законным владельцам. Возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.