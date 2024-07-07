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Тоболяк при покупке кухонного гарнитура попался на уловку мошенника

Происшествия, 12:03 07 июля 2024

скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

20 тыс. рублей лишился житель Тобольска, доверившись мошеннику. 36-летний мужчина намеревался через Интернет купить кухонный гарнитур, сообщает Тобольский отдел УМВД России.

Через популярный сервисе по покупке и продаже товаров тоболяк нашёл понравившийся ему товар стоимостью 35 тыс. рублей в Туринске Свердловской области.

Списавшись с продавцом, мужчина перевёл задаток в сумме 20 тыс. рублей и поехал в Туринск за товаром. Однако по указанному адрес не оказалось ни продавца, ни гарнитура.

Поняв, что его обманул мошенник, тоболяк обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , уголовное дело

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