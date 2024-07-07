Рекордное количество участников собрал областной турнир по конному спорту

| Фото: Федерация конного спорта Тюменской области | Фото: Федерация конного спорта Тюменской области

Рекордное количество участников собрал региональный турнир по конному спорту в Тюменской области. Площадка клуба "Олимпия" собрала более 80 спортивных пар из клубов областной столицы, Тюменского и Нижнетавдинского районов.

В рамках соревнований было разыграно 30 комплектов наград. За три дня участники преодолели десять маршрутов с высотой препятствий от 60 до 120 см. Абсолютной победительницей соревнований по результатам двух дней стала воспитанница ГАУ ТО "ЦПСРиССК" Дарья Каморник на лошади по кличке Хейзер.

Второе место заняла Влада Юрьева на лошади по кличке Байрейт. В абсолютном первенстве среди юношей призовые места забрали воспитанницы Николая Шабанова. Первое место у Александры Килиной и Азнаура, по итогам двух дней у пары четыре штрафных очка. Второе место досталось Виктории Норик и лошади Фобии.

Самой сильной среди детей в абсолютном первенстве стала спортсменская КСЦ ДЮШ "Нижняя Тавда" Анастасия Круткевич на лошади по кличке Мегополис. Тренирует Анастасию Мастер спорта Гузель Байдакова. На втором месте расположилась представительница конноспортивного клуба "Абсент" Диана Батырева на лошади по кличке Алладин. Третье место у спортсменки из Нижней Тавды Жанны Ярковой и Каскада.