Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Почтовая служба сегодня – это не только предоставление связи, доставка писем и посылок, но и возможность получения государственных, социальных и банковских услуг, активное использование цифровых сервисов. Особенно важна и незаменима ваша работа в небольших и отдаленных населенных пунктах.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником.

По словам главы региона, почтовые услуги всегда пользуются спросом. Более 100 миллионов писем, бандеролей, посылок, телеграмм и печатных изданий – такой объем ежегодно обрабатывают сотрудники Управления федеральной почтовой связи Тюменской области. Преодолевают за год около девяти миллионов километров, чтобы выполнить свои задачи.

"Благодарю всех специалистов отрасли за профессионализм и ответственное отношение к делу, выполнение важной социальной миссии. По поручению президента России во всей стране реализуется программа модернизации сельских почтовых отделений. В последние годы только в нашем регионе обновлены 23, что позволило повысить качество услуг и расширить их перечень, использовать современные информационные технологии. Пусть все планы по дальнейшему развитию и технологической трансформации почтовой службы будут успешно реализованы на благо людей. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!" - сказал Александр Моор.