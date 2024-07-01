В Ембаевском и Московском муниципальных образованиях Тюменского района завершена реконструкция распредсетей

Фото пресс-службы АО «Россети Тюмень» Фото пресс-службы АО «Россети Тюмень»

"Россети Тюмень" продолжают комплексную модернизацию распределительных сетей в Тюменском районе. На текущей неделе технические мероприятия проводятся на ЛЭП классом напряжения 10 кВ, проходящих по территории Горьковского, Каменского, Новотарманского, Переваловского и Успенского муниципальных образований, сообщает пресс-служба АО "Россети Тюмень".

А на прошлой неделе, с 1 по 7 июля, энергетики выполнили реконструкцию воздушных ЛЭП в Ембаевском и Московском муниципальных образованиях. В ходе работ на объектах в селе Яр и поселке Московский неизолированный провод был заменен на самонесущий изолированный с большим сечением. Это позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35 % до 90 %. В Каменском и Новотарманском МО также велись работы по замене опор, провода и линейной арматуры.

Стоит отметить, что для безопасности энергетиков при работах в электроустановках компания вводит режим временного ограничения электроснабжения. График локальных перерывов подачи электроэнергии заблаговременно направляется гарантирующему поставщику и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте "Россети Тюмень" в социальной сети ВКонтакте.