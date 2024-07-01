Эсперт: университетский кампус поспособствует развитию инновационных исследований в области биотехнологий

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Благодаря современному оборудованию и высококвалифицированным специалистам, университетский кампус будет способствовать развитию инновационных исследований в области биотехнологий.

Такое мнение высказал врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Чувашской Республики Евгений Васильев.

"Тюменский межуниверситетский кампус будет являться не только учебным, но и научным центром. Он поспособствует развитию биотехнологической отрасли и привлечет внимание к этой важной области науки", - отметил Евгений Васильев, выступая на онлайн-площадке Экспертного клуба России.

Напомним, в межуниверситетском кампусе мирового уровня в Тюмени будет создана передовая инженерная школа "БиоТехФарма". Соответствующая договоренность достигнута с ведущей отечественной фармацевтической компанией "Биокад", сообщил ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ещё два направления совместной деятельности – научные исследования, разработка и внедрение новых технологий. В планах – создание лекарственных препаратов и диагностических тест-систем с применением технологий искусственного интеллекта. Также в сотрудничестве с ТюмГМУ предполагается открытие GMP-центра.