Эксперт: формат работы ШОС - подтверждение того, что многополярный мир стал реальностью

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Формат работы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основанный не на подчинении, а на принципах взаимовыгодного сотрудничества, равенства и справедливости партнёров – яркое подтверждение того, что многополярный мир стал реальностью.

Об этом заявил член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко, комментируя выступление президента России Владимира Путина на заседании совета глав государств ШОС.

"Теперь каждая страна, проявившая интерес к сотрудничеству с ШОС или с конкретным государством объединения, так называемые наблюдатели или диалоговые страны, вправе принять участие в заседаниях совета ШОС, чтобы воочию убедиться в этом, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Уже сейчас на долю стран-участниц и партнёров добровольного объединения приходится более 32 % площади территории нашей планеты, на которой проживают свыше 48 % населения мира. При этом их совокупные запасы нефти составляют более 44 %, а природного газа - около 62 % от общемировых. И такой потенциал способствует развитию многополярного мира, приумножая его сторонников, как партнёров, а не вассалов, удовлетворяющих господские прихоти".

Россия выступает против попыток Запада вмешиваться в дела суверенных государств и сталкивать страны для собственной выгоды. И этой логики международных отношений начинают придерживаться все больше и больше государств. Схожие позиции разделяют практически все страны глобального юга.