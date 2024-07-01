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В Тюмени средняя цена квартиры на "вторичке" составила 6 млн рублей

Экономика, 11:21 11 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6 млн рублей составила средняя цена квартиры на вторичном рынке недвижимости Тюмени в период с марта по июнь. При этом количество предложений о продаже сократилось на 5 %, а стоимость одного кв. м. выросла до 120 тыс. рублей, подсчитали в "Авито недвижимости".

При этом в 13 городах России наблюдается небольшое снижение цены на такую недвижимость в пределах одного – двух процентов и прирост по количеству предложений. Больше всего объявлений о продаже квартир на "вторичке"– в Омске и Барнауле. Рост предложения во втором квартале связан с тем, что на фоне общего снижения спроса квартиры стали медленнее покупаться.

"С начала года мы наблюдаем снижение активности покупателей на вторичном рынке, вызванное ростом ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшим удорожанием ипотечных кредитов. Часть спроса из "вторички" ожидаемо перетекла в новостройки, что стало еще более заметно во втором квартале, когда многие покупатели делали выбор в пользу первичного жилья в стремлении успеть приобрести новостройку до сворачивания массовой льготной ипотеки. В том числе из-за снижающегося спроса на вторичном рынке мы отмечаем увеличение объема предложения на платформе — продавать квартиры на фоне высоких рыночных ставок стало сложнее", — прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито недвижимости" Сергей Ерёмкин.

Также, по его оценке, рост цен на жилье в старом фонде замедлился, а в ряде локаций даже наблюдается небольшое снижение.

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