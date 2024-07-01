Новые очистные сооружения построил мясокомбинат в Заводоуковске

t.me/KasenovaSA t.me/KasenovaSA

Новые локальные очистные сооружения построил мясокомбинат ООО "Абсолют-Агро" в Заводоуковске. Это даст ряд преимуществ для округа, считает глава муниципального образования Светлана Касенова, которая приняла участие в их открытии.

"Во-первых, это даст благоприятную экологическую обстановку на территории города. Это один из самых важных моментов при работе мясокомбината. Во-вторых, уменьшится нагрузка на городские очистные сооружения. И, в-третьих, инвестиционная составляющая: предприятие за счёт собственных средств реализовало социально значимый проект", - рассказала она.

Сооружения обеспечат качество очищенных сточных вод до предъявляемых нормативов. Специалисты "Абсолют-Агро" после многоступенчатой очистки получают анализы проб стоков, соответствующие требованиям, отметила Касенова.