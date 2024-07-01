Многократно судимый житель Упорово хранил в сарае маковую соломку

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали полицейские в с. Упорово, сообщает УМВД по Тюменской области.

Проверяя оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1974 года рождения. В одной из хозпостроек обнаружили засушенное растение и посуду.

Экспертиза установила, что изъятое - маковая соломка массой более 154 гр. Многократно судимый безработный мужчина заявил, что соломку он собрал и хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.