ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Тюмени

Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Пресечена противоправная деятельность гражданки России и выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, которые организовали незаконное пребывание иностранным гражданам на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"По версии следствия, безработный мужчина 1995 года рождения и гражданка России 1979 года рождения, действуя умышленно, вступили в преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Заранее распределив преступные роли, мужчина подыскивал иностранных граждан, желающих продлить срок пребывания на территории РФ, а женщина заключала фиктивные трудовые договоры гражданско-правового характера с иностранными гражданами без реальной необходимости осуществления ими трудовой деятельности, после чего необходимые комплекты документов передавала за денежное вознаграждение для предоставления в отдел по вопросам миграции", - уточнили в РУФСБ России по Тюменской области.

Следственным подразделением Управления ФСБ России по Тюменской области в отношении указанных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору". За совершение указанного уголовного преступления предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.







Видео РУФСБ России по Тюменской области.