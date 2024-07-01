Тюменское городское отделение "Единой России" возглавил Максим Афанасьев

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Новым секретарем Тюменского городского отделения "Единой России" избран Максим Афанасьев. Его кандидатуру поддержали 192 делегата 41-й конференции отделения из 204.

Полномочия прежнего секретаря Тюменского городского отделения "Единой России" Руслана Кухарука прекращены на основании личного заявления в связи с переходом на другую работу.

Тюменское городское отделение, по словам секретаря Тюменского регионального отделения партии Андрея Артюхова, самое большое в Тюменской области.

"Оно объединяет 13 тысяч членов и сторонников партии, - отметил он. – В городе зарегистрировано 315 первичных организаций. Максим Викторович более 25 лет работал в органах местного самоуправления, пять лет был секретарем Тобольского городского отделения партии. Уверен, что накопленный опыт административной и партийной работы помогут ему эффективно реализовывать партийные проекты и сделать жизнь горожан еще лучше".

Вновь избранный секретарь считает, что проекты "Единой России" – эффективный инструмент решения многих задач. "Их цель – не только привлекать внимание общества к наиболее актуальным проблемам, но и создавать механизмы их решения. В центре партийных проектов – человек с его интересами, проблемами, устремлениями и надеждами, - подчеркнул Максим Афанасьев. - У нас всегда эффективно выстраивалась работа в рамках наших партийных проектов "Городская среда", "Безопасные дороги", "Историческая память" и другие. Их более двух десятков. На протяжении многих лет мы ставили и ставим себе задачу – сделать город более комфортным и дружелюбным за счет создания новых парков, скверов, аллей, новых мест отдыха, комплексного благоустройства территорий, улучшения экологической ситуации. На ближайшие годы мы и дальше будем реализовывать эту задачу единой командой".