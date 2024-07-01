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Около 1 млн человек посетили стенд Тюменской области на выставке "Россия"

Общество, 16:19 12 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Около 1 млн человек посетили стенд Тюменской области на выставке-форуме "Россия", которая проходила на ВДНХ в Москве. Экспозиция знакомила гостей с достопримечательностями и достижениями региона в течение 211 дней, сообщает информационный центр регионального правительства.

24 тыс. 25 человек приняли участие в викторине "Хочу в Тюмень". Из них 34 победителя отправились в туристическую поездку в Тюменскую область, 20 россиян прилетят на празднование 80-летия региона. Также в рамках проекта "Хочу на ВДНХ" состоялось два розыгрыша — 16 победителей посетили выставку в Москве.

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Отметим, в августе экспозиция региона продолжит работу в Тюмени в формате инфопарка.

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