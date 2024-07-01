В Нижнетавдинском районе утонул 17-летний юноша

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подросток 2007 года рождения утонул в Нижнетавдинском районе. Инцидент произошел вблизи с. Девятково 12 июля днем.

"Во время купания группы молодых людей на реке Тавда один из подростков неожиданно начал тонуть. Товарищи пытались помочь другу, но к сожалению, их попытки не дали положительного результата" , - сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Из воды тело подростка извлекли водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи, сообщает СУ СКР по Тюменской области.