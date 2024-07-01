В Тюменской области из смертельной аварии ограничено движение по трассе Ялуторовск - Шадринск
Происшествия, 12:55 13 июля 2024
t.me/gibdd72
Движение ограничено на 140-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск в Тюменской области из-за трагического ДТП. В результате столкновения автомобилей "Нива" и "Мицубиси погиб 71-летний житель села Бархатово Исетского района, водитель "Нивы", сообщает региональная ГАИ.
Житель Челябинской области, водитель "Мицубиси" доставлен в больницу. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют движением.
Видео: t.me/gibdd72