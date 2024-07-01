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В Тюменской области из смертельной аварии ограничено движение по трассе Ялуторовск - Шадринск

Происшествия, 12:55 13 июля 2024

t.me/gibdd72

Движение ограничено на 140-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск в Тюменской области из-за трагического ДТП. В результате столкновения автомобилей "Нива" и "Мицубиси погиб 71-летний житель села Бархатово Исетского района, водитель "Нивы", сообщает региональная ГАИ.

Житель Челябинской области, водитель "Мицубиси" доставлен в больницу. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют движением.

Видео: t.me/gibdd72

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# ГИБДД по Тюменской области , ДТП

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