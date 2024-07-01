Четыре участника СВО представят "Единую Россию" на выборах в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области четыре участника специальной военной операции будут представлять "Единую Россию" на выборах разного уровня 2024 года. Об этом на заседании регионального политического совета партии "Единая Россия" сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

В работе заседания приняли участие ветераны СВО Владимир Ямов и Максим Симонов. Они являются кандидатами в думы Червишевского и Каскаринского сельских поселений. Максим Симонов во время боев лишился ног, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Также кандидатом от "Единой России" в Тобольской гордуме стал Петр Петрович, в прошлом - офицер отделения кадров. В Ялуторовскую гордуму от партии баллотируется Алексей Любимов, который в Херсонской области был начальником автослужбы полка.

"В сентябре необходимо избрать 197 депутатов: одного депутата в Тюменскую областную думу по одномандатному избирательному округу № 3 (Муравленко), 41 депутата в городских округах (Тобольск, Голышмановский городской округ, Ялуторовск) и 155 депутатов сельских поселений, в том числе 128 депутатов в 12 муниципальных образованиях Тюменского района", - сообщил Андрей Артюхов.