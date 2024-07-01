Девять инвестпроектов на 146,7 млн рублей реализовали в Ишиме за полгода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 146,7 млн рублей реализовали в Ишиме за полгода. За счет этого создано 66 новых рабочих мест, сообщает администрация города.

Инвестпроекты созданы в сферах общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения и производства.

Для ведения бизнеса в Ишиме готовы предоставить шесть площадок. Данные о них размещены на Инвестиционной карте Тюменской области. Всего по региону в реестре содержится информация о более чем 400 объектах.

Пользователям доступна система фильтрации по типу земельного участка, информация по разрешенным видам использования объекта, его местоположения, площади, наличия инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимости аренды или выкупа.