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Девять инвестпроектов на 146,7 млн рублей реализовали в Ишиме за полгода

Экономика, 16:35 15 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 146,7 млн рублей реализовали в Ишиме за полгода. За счет этого создано 66 новых рабочих мест, сообщает администрация города.

Инвестпроекты созданы в сферах общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения и производства.

Для ведения бизнеса в Ишиме готовы предоставить шесть площадок. Данные о них размещены на Инвестиционной карте Тюменской области. Всего по региону в реестре содержится информация о более чем 400 объектах.

Пользователям доступна система фильтрации по типу земельного участка, информация по разрешенным видам использования объекта, его местоположения, площади, наличия инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимости аренды или выкупа.

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# инвестиционные проекты , Ишим

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