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Движение на трассе Тюмень – Омск в Ишимском районе затруднено из-за ДТП

Происшествия, 20:30 17 июля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Три наряда ДПС выдвинулись для ликвидации последствий ДТП на 305-м км трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе. Движение по федеральной автодороге затруднено, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Здесь столкнулись два большегруза и "УАЗ", пострадавших нет. Один из большегрузов развернуло поперек трассы.

В течение часа автоинспекторы и дорожные службы планируют убрать большегруз с автомагистрали и обеспечить беспрепятственный проезд по федеральной автодороге.

"С 304 по 307 км автодороги (в направлении Тюмени) затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и ДТП", – сообщает "Уралуправтодор".

информационный центр правительства Тюменской области Маршрут объезда участка на трассе Р-402 | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , трасса Тюмень-Омск

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