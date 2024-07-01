Движение на трассе Тюмень – Омск в Ишимском районе затруднено из-за ДТП

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Три наряда ДПС выдвинулись для ликвидации последствий ДТП на 305-м км трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе. Движение по федеральной автодороге затруднено, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Здесь столкнулись два большегруза и "УАЗ", пострадавших нет. Один из большегрузов развернуло поперек трассы.

В течение часа автоинспекторы и дорожные службы планируют убрать большегруз с автомагистрали и обеспечить беспрепятственный проезд по федеральной автодороге.

"С 304 по 307 км автодороги (в направлении Тюмени) затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и ДТП", – сообщает "Уралуправтодор".