В Ишимском районе восстанавливают дороги после паводка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дороги, которые размыло во время паводка, восстанавливают в Ишимском районе. Один из самых пострадавших объектов - дорога на село Плешково. Дорогу размыло в четырех местах.

"Из четырех объектов, где необходимо было восстановить связь, на трех мы это сделали. Сейчас остался последний объект, где необходимо обеспечить движение", - сказал в эфире "Тюменского времени" главный специалист Ишимского подотдела Управления автомобильных дорог Вячеслав Косенцев.

На месте одного размыва образовалось небольшое озеро. Здесь река Ишим пыталась проложить себе второе русло. Прежде чем отсыпать грунт, нужно осушить пострадавший участок. Кроме того, в Ишимском районе восстанавливают плотину рядом с селом Лариха.

"Во время паводка большая вода пришла, смыла часть плотины, повредив ее тело. Необходимо провести аварийно-восстановительные работы, чтобы сохранить уровень воды в озерах", - добавил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.