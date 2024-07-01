В Тюмени открыта регистрация в Школу предпринимательства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тренинг "Школа предпринимательства" пройдет в тюменской "Точке кипения" (ул. Республики, 142) с 22 по 26 июля. Мероприятие полезно предпринимателям со стажем более трех лет и желающим развить или перепрофилировать свой бизнес, сообщает Центр "Мой бизнес" Тюменской области.

Во время обучения слушатели узнают: как налоговая выявляет серые зарплаты, как безопасно работать с самозанятыми, где взять средства на развитие бизнеса и как найти идеального инвестора, какими мерами поддержки можно воспользоваться.

| Фото: центр "Мой бизнес" | Фото: центр "Мой бизнес"

Первая встреча начнется 22 июля в 10 часов. Регистрация по ссылке.

Тренинг организован в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".