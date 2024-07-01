Тюменский департамент культуры готов оказывать содействие следствию по делу Сергея Осинцева

| Фото: СК России по Тюменской области | Фото: СК России по Тюменской области

Тюменский департамент культуры готов оказывать содействие следствию по делу Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина. Независимо от обстоятельств, Тюменский драматический театр продолжит работу в штатном режиме, пишет информационный центр регионального правительства.

"Тюменский драматический театр продолжит работу в штатном режиме. Необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей директора театра, будут приняты ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" в соответствии с законодательством", - сообщается в официальном комментарии.

Напомним, что до 27 августа под домашний арест директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина отправил ленинский районный суд Тюмени. Они обвиняются в хищении 14 млн рублей.