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Владимир Якушев: металлургия – это сердце уральской промышленности

Политика, 09:07 21 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Металлургия – это сердце уральской промышленности. Она сформировала экономику регионов и стала основой для их стремительного развития.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником.

По словам полпреда, Уральский федеральный округ славится своими металлургическими предприятиями. Не одно десятилетие они остаются надёжной опорой для всей России. Мы помним подвиг уральских тыловиков, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечили бесперебойный выпуск нужной для фронта продукции. Гордимся их последователями, которые ударными темпами поднимали экономику в послевоенные годы.

Сегодня перед металлургической отраслью стоят не менее сложные задачи. Вместе с другими сферами ей предстоит полностью преобразить экономику России: обеспечить ей технологическую независимость и технологическое лидерство на мировой арене.

"Энтузиазм, с которым вы взялись за решение этих задач, даёт уверенность, что все цели будут достигнуты. Ведь в отрасли трудятся люди, которые верят в своё дело и любят его. Специалисты, привыкшие работать с полной самоотдачей. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть во всех делах вам сопутствует успех!" - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , металлургия

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