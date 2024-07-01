9,2 тыс. гектаров леса восстановят в Тюменской области в 2024 году

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Лес на площади 9 тыс. 200 гектаров восстановят в Тюменской области в 2024 году, чтобы компенсировать утраченные лесные насаждения.

"Часть посадок – сеянцы с закрытой корневой системой. Они позволяют работать эффективнее – растут быстрее, обращаться с ними удобнее, а приживаемость составляет около 85%. Это хороший показатель. В регионе уже действуют три теплицы, где специалисты выращивают такой посадочный материал", - рассказал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что работа по восстановлению пострадавших территорий лесного фонда ведется в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

Видео: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора