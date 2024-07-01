В Абатском районе применяют альтернативные источники водоснабжения населения

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Альтернативные источники водоснабжения применяют в с. Абатское после запрета использования воды из реки Ишим. Решение об этом приняло региональное управление Роспотребнадзора на основании заключения исследований воды после весеннего половодья в конце апреля 2024 г.

При поддержке правительства Тюменской области в районном центре оборудовали три пункта выдачи питьевой и технической воды. Они пользуются у местных жителей большим спросом.

"У нас все хорошо с водой, исправно. И она вкусная, напор хороший. Берем из пункта раздачи и на питье и на полив. Соседи все довольны", - рассказала Маргарита Желнина.

Проблему с подачей воды испытывали жители верхних этажей многоэтажных домов. В особо жаркие дни, когда селяне поливали огороды, напор воды был слабый или она вовсе не доходила в квартиры. Решение пришло быстро.

"Мы провели общее собрание дома, пригласили представителя управляющей компании. Он провел осмотр водопроводных сетей, нас интересовала возможность поставить насос. До третьего этажа вода плохо доходила. Она была днем, а в утренние часы, когда был большой разбор, не было. Нам поставили небольшой насос. Мы собрали около 5 тысяч. И все, водой пользуемся без проблем", - отметила Анна Чикишева.

По такому же пути пошли еще несколько многоквартирников Абатского.

В помощь селянам также работают водовозы, они курсируют по четырем маршрутам с 10 часов.

Три новые скважины появились в селе, они подают воду из подземных источников. На действующей с 2007 года станции очистки воды поставили дополнительные насосы, они позволили увеличить дебит воды на 350 кубометров в стуки. Финансовую поддержку в оснащении и модернизации оказало региональное правительство.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Еще одним источником водоснабжения села Абатское станет модульная станция очистки воды из реки Ишим. Ее введут в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.

Анжела Лебедева, Александр Лабыкин