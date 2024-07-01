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В Абатском районе применяют альтернативные источники водоснабжения населения

Общество, 09:21 22 июля 2024

ИА "Тюменская линия"

Альтернативные источники водоснабжения применяют в с. Абатское после запрета использования воды из реки Ишим. Решение об этом приняло региональное управление Роспотребнадзора на основании заключения исследований воды после весеннего половодья в конце апреля 2024 г.

При поддержке правительства Тюменской области в районном центре оборудовали три пункта выдачи питьевой и технической воды. Они пользуются у местных жителей большим спросом.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

"У нас все хорошо с водой, исправно. И она вкусная, напор хороший. Берем из пункта раздачи и на питье и на полив. Соседи все довольны", - рассказала Маргарита Желнина.

Проблему с подачей воды испытывали жители верхних этажей многоэтажных домов. В особо жаркие дни, когда селяне поливали огороды, напор воды был слабый или она вовсе не доходила в квартиры. Решение пришло быстро.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

"Мы провели общее собрание дома, пригласили представителя управляющей компании. Он провел осмотр водопроводных сетей, нас интересовала возможность поставить насос. До третьего этажа вода плохо доходила. Она была днем, а в утренние часы, когда был большой разбор, не было. Нам поставили небольшой насос. Мы собрали около 5 тысяч. И все, водой пользуемся без проблем", - отметила Анна Чикишева.

По такому же пути пошли еще несколько многоквартирников Абатского.

В помощь селянам также работают водовозы, они курсируют по четырем маршрутам с 10 часов.

Три новые скважины появились в селе, они подают воду из подземных источников. На действующей с 2007 года станции очистки воды поставили дополнительные насосы, они позволили увеличить дебит воды на 350 кубометров в стуки. Финансовую поддержку в оснащении и модернизации оказало региональное правительство.

ИА "Тюменская линия"

Еще одним источником водоснабжения села Абатское станет модульная станция очистки воды из реки Ишим. Ее введут в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.

Анжела Лебедева, Александр Лабыкин

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# Абатский район , водоснабжение , чистая питьевая вода

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