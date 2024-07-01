В Омутинском районе ночью машина сбила девушку, которая шла по обочине

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

16-летнюю девушку сбил автомобиль Lada в с. Вагай Омутинского района, на ул. Железнодорожной, 1 в ночь на 21 июля. После наезда на пешехода автомобиль съехал в кювет.

По предварительным данным, девушка с другом шли по краю неосвещенной дороги, в попутном с транспортом направлении. Световозвращающих элементов, которые могли бы сделать их заметными для водителя, на одежде подростков не было.

Молодой человек не пострадал, девушка получила переломы и другие повреждения, доставлена в больницу, сообщает ГИБДД Тюменской области