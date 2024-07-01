Тюменцы завоевали бронзу турнира "Пожарная тяга. Экстремальная атлетика" в Мурманске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тюменская команда завоевала бронзу турнира "Пожарная тяга. Экстремальная атлетика" в Мурманске

Огнеборцы в третий раз отстаивают честь региона в сложнейших испытаниях за полярным кругом. Основу соревновательной программы составляет ряд силовых упражнений. Интенсивность нагрузок таких заданий приравнена к задачам, с которыми пожарные сталкиваются ежедневно в своей работе, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.