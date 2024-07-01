Шесть водителей грузовиков наказали за нарушения правил в Тюмени 23 июля
Нарушения правил дорожного движения допустили водители грузовиков в Тюмени 23 июля. Сотрудники технического надзора проверили 36 грузовых автомобилей. К административной ответственности привлекли шесть водителей.
На федеральных и региональных трассах автоинспекторы оценивают соблюдение правил перевозки грузов, проверяют наличие диагностических карт на автомобили и процент выброса загрязняющих веществ.
Среди нарушений - отсутствие технического осмотра, также выявлены нарушения правил пользования тахографом и перевозки груза.
На 303 км автодороги Тюмень - Омск инспекторы специализированного взвода полка ДПС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, здесь идёт сильный дождь.