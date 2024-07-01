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Шесть водителей грузовиков наказали за нарушения правил в Тюмени 23 июля

Происшествия, 13:20 23 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нарушения правил дорожного движения допустили водители грузовиков в Тюмени 23 июля. Сотрудники технического надзора проверили 36 грузовых автомобилей. К административной ответственности привлекли шесть водителей.

На федеральных и региональных трассах автоинспекторы оценивают соблюдение правил перевозки грузов, проверяют наличие диагностических карт на автомобили и процент выброса загрязняющих веществ.

Среди нарушений - отсутствие технического осмотра, также выявлены нарушения правил пользования тахографом и перевозки груза.

На 303 км автодороги Тюмень - Омск инспекторы специализированного взвода полка ДПС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, здесь идёт сильный дождь.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , грузовики

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