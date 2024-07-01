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Портрет Ивана Федюнинского украсил стену школы в Тюмени

Политика, 16:08 24 июля 2024

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Портрет генерала Ивана Федюнинского украсил школу № 69 в Тюмени. Баннер, посвященный Герою Советского Союза, стал одним из первых в Тюменской области, установленный в рамках совместного проекта "Единой России" и Минпросвещения "Лица Героев".

"Проект направлен на то, чтобы учащиеся лучше знали историю своей страны и своего региона. Баннеры с изображением героев Великой Отечественной войны, героев труда, героев СВО будут размещены на стенах многих учебных заведений", - рассказал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

Планируется, что к 1 сентября баннеры с изображениями героев появятся на десятках школ в Тюменской области. В дальнейшем к проекту присоединятся все образовательные учреждения региона, сообщает Тюменская областная дума.

Так, в школе № 43 в Тюмени появится изображение Героя Социалистического Труда Виктора Муравленко, на стене школы в с. Чикча Тюменского района будет размещено изображение полного кавалера трёх орденов Славы Хабибуллы Якина.

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# Иван Федюнинский

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