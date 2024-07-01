Инновационные проекты и технологии представят на Дне поля в Ишимском районе

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

День поля пройдет в Ишимском районе на территории агрохолдинга "Юбилейный" 14 августа. Аграрии Тюменской области представят инновационные проекты и технологии, сообщает региональный департамент АПК.

В программу мероприятия вошли: демонстрационные показы селекционных достижений - новые сорта сельскохозяйственных культур; технологических операций сельскохозяйственной техникой: почвообработка, посев, внесение минеральных удобрений, уборка, кормозаготовка; выставка поставщиков средств химизации; поставщиков сельскохозяйственной техники: посевная техника, машины для почвообработки, машины для внесения минеральных удобрений, в том числе внесения жидких минеральных удобрений, машины для кормозаготовки, зерноуборочная техника, оборудование для точного земледелия, миксер-кормораздатчик, зерносушилка мобильная (макет), дробилка пневматическая, крематор, поилка групповая и другое.

День поля - отличная база для коммуникаций, которые способствуют развитию агропромышленного комплекса региона, продвижению инновационных проектов и новых технологий в сельскохозяйственном производстве, налаживанию деловых связей между предприятиями и инвесторами.