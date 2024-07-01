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В Тюменской области за полгода электроэнергией обеспечены 3,2 тысячи новых потребителей

Экономика, 16:09 25 июля 2024

Россети Тюмень

В первом полугодии 2024 года "Россети Тюмень" подключили к электрическим сетям порядка 3,2 тысячи потребителей в Тюменской области.

В сравнении с первым полугодием 2023 года общее количество новых абонентов энергокомпании увеличилось на 20 %, а количество абонентов из числа юридических лиц – на 38 %. Доступ к электросетевой инфраструктуре получили 259 объектов, в том числе 9 медучреждений, 3 объекта культурно-досуговой сферы, 11 станций сотовой связи и 34 зоны наружного освещения. Суммарная выданная мощность превысила 74 МВт.

Наибольший спрос на подключение энергоресурса сохраняется в Тюменском районе, который отличается высокими темпами жилищного строительства. Здесь в период января-июня проведено электричество в две тысячи частных домовладений (70 % от общего количества присоединенных индивидуальных потребителей в регионе). Для обеспечения надежного электроснабжения ИЖС проводится комплексная реконструкция распредсети.

До конца октября "Россети Тюмень" полностью обновят 137 энергообъектов в 11 муниципальных образованиях. При этом основной акцент в реконструкции ЛЭП сделан на увеличении пропускной способности, а при работах на трансформаторных подстанциях – на увеличении их электрической мощности. Реализация технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения свыше 130 тысяч жителей Тюменского района.

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# Россети Тюмень

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