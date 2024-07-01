Конкурс исполнителей на татарском языке проведут в Тобольском районе

| Фото: vk.com/mitryushkinlv | Фото: vk.com/mitryushkinlv

Конкурс среди артистов, исполняющих песни на татарском языке, пройдет на гастрофестивале "Сибирский баурсак" в 2025 г. Участникам нужно будет исполнить российские и мировые хиты на татарском, написал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"На оргкомитете подвели с коллегами итоги фестиваля "Сибирский баурсак"и уже начали планировать следующий. В 2025 году фестиваль будет юбилейным. Ещё больше интерактива и развлекательных площадок организуем для гостей. В новом формате проведём татар-пати. Коллеги приняли и поддержали мою новую идею. Уже приступаем к её реализации. Каждому предоставим возможность выступить на вечернем концерте под открытым небом. Уверен: вместе с артистами на танцполе будут зажигать гости фестиваля", - сказал Митрюшкин.

Напомним, около 8000 гостей принял гастрофестиваль в пос. Прииртышский, что в 26 раз больше, чем на первом фестивале.

Самый большой сибирский баурсак размером 72,5 x 31 см изготовили сотрудники Института языка и культуры сибирских татар из Тюмени.