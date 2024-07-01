Цифровой двойник поможет улучшить работу общественного транспорта в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект по оптимизации сети городского пассажирского транспорта разрабатывает доцент Института транспорта ТИУ Алексей Фадюшин. Он создает цифровой двойник транспортной системы, который поможет уменьшить заторы на дорогах, снизит время на поездки и затраты на перевозки пассажиров, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

На реализацию проекта ученый получил грант президентской программы "Проведение инициативных исследований молодыми учеными".

"В проекте планируется разработка алгоритмов анализа работы общественного транспорта для создания цифрового двойника с применением методов машинного обучения и нейронных сетей. Внедрение машинного обучения позволит быстрее и более эффективно анализировать большой объем данных городских транспортных систем. Например, в целях определения оптимальной маршрутной сети общественного транспорта планируется применение алгоритмов искусственного интеллекта", - пояснил Алексей.

tyuiu.ru/ tyuiu.ru/

Компьютерная программа для оценки мобильности населения города и программное обеспечение для автоматизированного определения оптимальных режимов работы светофорами зарегистрирована. Реализован договор о выполнении НИР по разработке программного обеспечения для автоматизированного контроля эффективности, определения оптимальных режимов работы и управления светофорными объектами с Фондом содействия развитию малых форм предприятий.

Ученый уверен, что главным результатом проекта станет повышение качества жизни горожан. Готовый продукт представят в 2026 году.