В 2012 году в Тюмени открыли набережную Туры и клинику ядерной медицины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую очередь единственной в России четырехъярусной набережной Туры открыли в России к 427-й годовщине Тюмени 29 июля 2012 года.

Но годом начала строительства тюменской набережной один из инициаторов этого начинания Виктор Чикишев считает 1999 год. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Свою историю он начал с далекого 1954 года, ведь уже тогда берег Туры подмывало.

"Жил я на улице Кирова, 9, учился в Лесотехническом техникуме на улице Луначарского, домой мы с друзьями ходили по улице, которая проходила за сельхозинститутом, пединститутом, со временем она сошла в реку. После окончания учебы именно из этого дома ушел в армию, когда вернулся, дома на Кирова уже не было, его смыло", - вспоминает Виктор Чикишев.

Первое берегоукрепление железобетонными плитами провели еще в бытность деревянного моста через Туру, продолжил он. После его обрушения до 1972 года город занимался берегоукреплением, потом эта работа затихла.

После сильнейшего наводнения 1979 года в следующем, 1980 году, "Тюменьгражданпроект" вынес предложение о том, что в Тюмени нужно строить набережную.

На очередном строительном заседании к инициативе по возведению набережной было решено привлечь Новосибирский институт, который занимался проектированием набережных. Разработали первый примерный документ. Но ввиду отсутствия средств и вскоре начавшейся перестройки все ограничилось разговорами.

В 1998 году губернатор Леонид Рокецкий дал старт строительству набережной. На 1999 год было выделено 20 млн руб.

Вся организационная работа легла на плечи главы Тюмени Степана Киричука и директора департамента по градостроительству Тюменского горисполкома Игоря Спиридонова, в том числе проведение тендеров.

На участие в конкурсе подали заявки пять предприятий, дважды его единогласно выигрывало АО "Гилан", которое находилось в Надыме. Первое техническое совещание по вопросу начала проектирования и строительства набережной на правом берегу Туры прошло в 1998 году.

По словам Виктора Чикишева, 14 января 2000 года подвели первые итоги строительства набережной за 1999 год: было освоено 20 млн рублей, забито 384 погонных метра шпунта из труб и отсыпано песчано-щебеночной смесью, работы продолжались. Благодаря совместной работе администрации области и города, на 2000 год в бюджет на строительство набережной заложили 40 млн рублей. Собирались привлечь средства городского и федерального бюджетов.

После перевыборов и прихода к власти в 2001 году команды Сергея Собянина работы по возведению набережной были продолжены.

"И он, и Владимир Якушев, и Александр Моор с душой отнеслись к этому проекту и успешно его завершили. На каждом выступлении я с благодарностью напоминаю об этом тюменцам", - подчеркнул Виктор Чикишев, который на тот момент занимал пост заместителя губернатора Леонида Рокецкого и был начальником главного областного управления строительства.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сейчас Тюменская набережная – это визитная карточка города, любимое место его жителей, общая протяженность которой составляет более трёх километров. Это единственный в России архитектурный комплекс в четыре уровня: лестницы, спуски к реке, каменные пандусы, бронзовые барельефы, посвященные истории Тюмени, скульптуры, портреты выдающихся жителей города, гранитная карта исторического центра.

| Фото: ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" | Фото: ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город"

Важной вехой в истории Тюменской области стало открытие 19 февраля 2012 года Радиологического центра областного онкологического диспансера. Он принял первых пациентов и стал четвертой, открытой в России, специализированной клиникой ядерной медицины.

По словам внештатного радиолога департамента здравоохранения Тюменской области Эдуарда Алехина, открытие центра позволило внедрить современные методики радионуклидной диагностики и терапии в регионе.

Эксперт рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что ежегодно центр ядерной медицины проводит более шести тысяч исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной. Кроме того, больше 13 тыс. исследований однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и 900 курсов радионуклидной терапии.

"С 2014 года совместно с хирургами Медицинского города нам удалось внедрить в практику метод биопсии сигнального лимфоузла, что позволяет выполнять женщинам с ранним раком молочной железы органсохраняющие операции. За 10 лет было выполнено более трех тысяч таких исследований. С 2020 года стало возможно проведение радионуклидных исследований у детей с использованием анестезиологического пособия. Ежегодно в центре проводиться более 300 исследований. Радиологический центр является образовательной базой для подготовки специалистов в области ядерной медицины", - подытожил Эдуард Алехин.

Напомним, знаменательный юбилей отметит Тюменская область в 2024 году – ей исполнится 80 лет. Начало отсчета регион ведет с 14 августа 1944 года.

Инна Кондрашкина