В 2013 году Тюмень приняла федеральный "Сабантуй" и эстафету Олимпийского огня "Сочи-2014"

| Фото: из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

2013 год в Тюменской области был насыщен на события. Завод "Электросталь Тюмени" выдал первый металл, был открыт комплекс по производству полипропилена "Тобольск-Полимер". Между Тюменской областью и Республикой Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве, провели масштабный федеральный "Сабантуй". В историю вошла и эстафета олимпийского огня.

Завод "Электросталь Тюмени" выдал первый металл

Июль 2013 года стал знаковым для промышленности региона. Тогда 24 июля завод "Электросталь Тюмени" выдал первый металл. В области появилась новая отрасль промышленности – металлургия.

Старт началу работы электропечи дали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

В производство компания-инвестор вложила около 22 млрд рублей. Также были выделены средства из бюджета Тюменской области и Инвестфонда РФ.

Основным сырьем для нового предприятия был стальной лом, собираемый в том числе на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Завод имеет в своем составе два передела – электросталеплавильный и прокатный. Принцип работы основан на быстром цикле расплава лома черных металлов и получения из него товарной металлопродукции. На заводе используется высокотехнологичное современное оборудование.

Открытие завода "Тобольск-полимер"

15 октября 2013 года в присутствии президента России Владимира Путина состоялась торжественная церемония открытия и пуска комплекса по производству полипропилена "Тобольск-Полимер".

На открытии глава государства отметил, что на индустриальной карте России появился новый кластер по выпуску важного продукта. "Проект большой, инвестиции вложены в хорошее и правильное для страны дело и по качеству, и по значению. Россия обладает огромным ресурсным потенциалом, но до сих пор является импортером необходимой для нашей экономики продукции. С пуском "Тобольск-Полимера" количество импортной продукции будет уменьшаться. Эта комплексная задача решалась с помощью самых современных технологий и специалистов международного класса в области экологии. "Тобольск-Полимер" — это создание новых технологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест", — сказал Владимир Путин.

Этот проект президент назвал реальным движением вперед в развитии экономики страны.

| Фото: sibur.photas.ru | Фото: sibur.photas.ru

На пресс-конференции, состоявшейся после открытия завода, Владимир Якушев сказал, что президент остался доволен развитием Тобольска, особенно ему понравился Тобольский кремль. Его приезд в область глава региона описал как знаковое событие.

Соглашение о сотрудничестве Тюменской области и Республики Татарстан

Также 2 августа 2013 года было достигнуто Соглашение между Тюменской областью и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили Рустам Минниханов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"У нашей области с Республикой Татарстан давние связи. Нефтяники Татарии находились у истоков создания крупнейшего в мире Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в историю нашей области", — сказал тогда Владимир Якушев, который на тот момент занимал пост губернатора Тюменской области.

| Фото: с сайта tatarstan.er.ru | Фото: с сайта tatarstan.er.ru

Подписанное соглашение дало новый импульс развитию двусторонних отношений и дружбы между жителями двух братских регионов.

Федеральный "Сабантуй" — в Тюмени

3 августа Тюмень впервые принимала федеральный национальный праздник "Сабантуй". В тот день со стадиона "Геолог" на всю округу гремела задорная национальная музыка — эта локация стала центральной ареной для проведения масштабного события.

С бытом и традициями татар гостей праздника знакомили на подворьях перед стадионом. На самом стадионе была оборудована большая сцена. Праздник начался с красочного парада: люди проносили перед глазами зрителей большие шары (каждый — 3,5 метра в диаметре) с названиями городов, которым выпадала честь принять федеральный праздник. Тринадцатой планетой, замкнувшей красочный парад, стала Тюмень. Она представляла собой большой шар диаметром пять метров с надписью "Федеральный "Сабантуй" – Тюмень 2013", изображением логотипа и эмблемы праздника.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Затем парад планет сменился парадом талантов. Исполнители и творческие коллективы представили зрителям концертные номера. На протяжении всего дня праздничная площадка была полна людей. На "Сабантуй" съехались гости из 60 регионов.

Главным зрелищем стали соревнования по борьбе корэш. Десятки батыров выкладывались на полную, ведь на кону были Volkswagen Polo и живой баран.

Эстафета Олимпийского огня "Сочи-2014"

11 декабря того же года Тюмень приняла эстафету олимпийского огня "Сочи-2014". Лампада с олимпийским огнем прибыла в областную столицу специальным поездом из Омска. Торжественная церемония передачи огня прошла на железнодорожном вокзале. Эстафету открыл Александр Моор — тогда глава города. Он бежал на первом этапе.

"Это уникальное событие в жизни любого человека. Никто из нас не может точно сказать, когда вновь удастся стать факелоносцем – когда наша страна вновь будет принимать Олимпийские игры. Поэтому для меня очень большая честь сегодня открывать эстафету в моем любимом городе, бежать под номером один!" — сказал Александр Моор перед началом дистанции.

Тюмень стала 80-м городом эстафеты. Всего факел пронесли более 150 человек, среди них спортсмены, политики, бизнесмены. Огонь, в частности, пронесли по излюбленному месту горожан — набережной Туры. Его провезли на сноуборде, коньках, собачьей упряжке, подняли на мост Влюбленных по скалолазной стене, после огонь факел "проплыл" в проруби. На Цветном бульваре Олимпийский огонь встретил представитель цирковой династии Эдгард Запашный.

Путешествие факела завершилось на площади 400-летия Тюмени зажжением олимпийской чаши. Это право предоставили Владимиру Якушеву, который в те годы занимал пост губернатора Тюменской области.

Инна Пахомова