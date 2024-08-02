В 2011 году в Тюмени начал работу Федеральный центр нейрохирургии

| Фото: официальный сайт Федерального центра нейрохирургии | Фото: официальный сайт Федерального центра нейрохирургии

Федеральный центр нейрохирургии начал работу в Тюмени с 2011 года. Первая нейрохирургическая операция была проведена 25 апреля восьмимесячному ребенку из Нижневартовска.

Для возведения центра использовалась уникальная технология – монтаж отдельных климатизированных модулей с набором неинженерного и технологического оборудования. Это первый в городе объект, возведенный таким нестандартным способом.

Возглавил центр врач-нейрохирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, сегодня заслуженный врач РФ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Суфианов. Благодаря его инициативе, большому опыту и профессионализму центр получил мощное развитие. В ФЦН стали внедрять самые современные разработки в области нейрохирургии. Открывались новые операционные, приобреталось дорогостоящее оборудование, аналогов которому нет в российских и большинстве зарубежных клиниках.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За годы работы ФЦН в Тюмени шагнул далеко в будущее медицины. Искусственный интеллект, бесконтактная хирургия — приоритетные направления. Кроме этого, центр сотрудничает с физматшколой.

"Мы включились в инициативу реновации кадров. Это была инициатива Татарстана, сейчас ее подхватывает вся страна. В этом году мы готовим кадры для нескольких областей, в том числе Свердловской, Томской и Ямала. В этом перспективы медицины", - сказал ранее на выставке-форуме "Россия" Альберт Суфианов.

В Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартовал первый чемпионат России по лыжным гонкам

Открывали его в марте президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и губернатор области Владимир Якушев, который отметил, что одновременно с гонками проходит открытие лыжно-биатлонного стадиона. По его словам, биатлонный центр должен стать кузницей и местом подготовки российских спортсменов – лыжников и биатлонистов.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Еще одна спортивная новость года – абсолютный чемпионат мира по дзюдо, который впервые прошел в Тюмени. Два дня в стенах Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" болельщики могли наблюдать серию схваток сильнейших спортсменов планеты, писала "Тюменская область сегодня".

Дворцы бракосочетания в Тобольске и Тюмени

В областной столице новое здание для регистрации брака открыл Владимир Якушев. Внутри расположились архив, зал для регистрации и расторжения брака, регистрации рождения и установления отцовства, помещение для регистрации смерти с отдельным входом. На втором и третьем этажах проводится торжественная регистрация браков, для этого предусмотрены четыре зала: Изумрудный, Янтарный, Лазурный и Жемчужный. Каждый способен принимать до 40 гостей, а в день можно регистрировать 80 пар.

В Тобольске вместимость зала в ЗАГСе до 100 человек, а ежедневно он может принимать около 20 пар молодоженов.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Интересно, что в 2011 году в Тюменской области было сыграно 15 тыс. 132 свадьбы. Это на 8,2 % больше, чем в прошлом году, и это самый высокий показатель за прошедшее десятилетие, пишет управление записи актов гражданского состояния региона.

Начал свое существование как онлайн-площадка и молодежный информационный портал Тюмени и Тюменской области Moi-portal.ru. Однако официально как СМИ его зарегистрировали только в 2017 году. Стоит сказать, в издании есть сотрудник, который работает с момента основания. Это звукорежиссер Денис Кузяков. Он с командой больше 12 лет.

"Было много всего сделано. Если говорить про последние пять лет, то за это время мы становились победителями премии "Время молодых", занимались развитием подкастов и съемками документальных фильмов. Мне кажется, что это сейчас два основных направления продакшна. Мы лидеры подкастной индустрии в Тюмени. Наши подкасты занимали призовые места в разных конкурсах, у них есть большая аудитория. А наши документалки участвовали в более 20 фестивалях, что принесло нам много побед", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

В этого год произошли и другие важные события. Например, решено переименовать безымянный молодежный информационный центр и дать ему имя. Так в Тюмени появляется бренд "Моя территория". Кроме этого, был установлен рекорд по валовому производству зерна и урожайности c одного гектара зерновых и зернобобовых культур – 1 920,9 тысячи тонн, а тюменец Муса Могушков выиграл бронзу на чемпионате мира по дзюдо.

Виктория Макарова