В Тюменской области в 2010 году прошел совет по реализации нацпроектов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заседание президиума Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике прошло в Тюменской области 26 февраля 2010 г. Его провел премьер-министр России Владимир Путин.

Участники заседания обсудили реализацию комплексных проектов модернизации образования и образовательной инициативы "Наша новая школа".

Владимир Путин принял участие в уроке математики с использованием информационных технологий в тюменской школе № 88. Он рассказал школьникам о планах поддержки системы ипотечного кредитования на примере веб-квеста, который ребята используют для обучения. И предложил ребятам рассчитать выгоду ипотеки.

На образование в России тратится больше, чем на обеспечение обороноспособности страны, сказал премьер-министр РФ Владимир Путин, подводя итоги заседания президиума Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики.

"В 2010 году на обороноспособность страны мы потратим 2,9 процента ВВП, а на образование – 4,4 процента. Разница большая, и очень важно рационально использовать эти деньги, чтобы они пошли на пользу гражданам Российской Федерации", - подчеркнул премьер.

Фракции партий "Справедливая Россия" и ЛДПР появились в Тюменской областной думе

Фракции партий "Справедливая Россия" и ЛДПР появились в Тюменской областной думе 23 сентября 2010 г. В их состав вошли единственные среди региональных парламентариев представители "Справедливой России" и ЛДПР - Евгений Заболотный и Владимир Чертищев соответственно.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов отметил, что создание двух новых фракций позволит остальным депутатам прислушиваться к мнениям членов фракций.

"Это позволит представителям фракций выступать вне очереди. Изменится структура аппарата областного парламента, будут созданы аппараты новоиспеченных фракций. При этом численный состав работников думы не увеличится. После административных преобразований начнется системная работа по подготовке законодательных инициатив, заседаний комитетов и фракций", - сказал он.

Тюменская область – вторая в стране по развитию человеческого потенциала

В 2010 году Тюменская область заняла второе место в России после Москвы по индексу развития человеческого потенциала. Данные представлены в докладе программы развития ООН в РФ.

Индекс был разработан в 1990 году, в нем учитывались три вида показателей: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень жизни. ИРЧП составлялся до 2013 г.

Открытие памятника "Труженикам тыла в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Памятник труженикам тыла в сквере Олимпийский Тюмени открыли 7 мая 2010 г.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время торжества сказал, что жители области внесли большой вклад в Победу над фашистской Германией.

"В тылу была своя передовая. Старики, женщины и дети трудились по 18 часов в день, чтобы бойцы получали все необходимое. В Тюмень было передислоцировано 22 завода, эвакуировано 26 госпиталей. Численность населения региона в годы Великой Отечественной войны увеличилась в два раза. Область приняла более 10 тысяч детей из Ленинграда, Москвы и других городов, где велись сражения", - отметил он.

Монумент изготовили специалисты Екатеринбургского художественного фонда.

Анжела Лебедева