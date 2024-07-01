Благотворительный фонда развития города Тюмени отметил 25 лет

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

25 лет отметил Благотворительный фонд развития городу Тюмени 28 июля. Эта некоммерческая организация на протяжении многих лет реализует благотворительные проекты и инциативы социокультурной направленности для благополучателей.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" бесменный руководитель Благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова, 25-летие фонда начали отмечать давно. Это дало возможность пообщаться с широким кругом партнеров, участников. Так, во второй половине июня в музее "Усадьба Колокольниковых" была открыта выставка, посвященная юбилейной дате. В зале-кабинете в картинках и цифрах наглядно представлена история БФГРТ. Горожане успевают посетить ее до 1 августа.

Выставка вызвала живой интерес и у наших учредителей, попечителей. Накануне Дня города пригласили ознакомиться с экспозицией любителей и собирателей истории Тюмени —представителей клуба "Тюменская старина". Руководство БФГРТ сделало им подарки, потому что день рождения — хороший сделать подарки хорошим людям, сказала Вера Барова.

Планы у БФГРТ большие, но сегодня важно получить финансирование на реализацию проектов. Какого-либо прямого финансирования у фонда за 25 лет нет.

"Те вещи, которые мы внесли в город, — работа с добровольцами, конкурсы грантов поддержки социальных проектов некоммерческих организаций, сегодня во многом живут без нашего участия, поскольку есть механизмы, мы этому очень рады. За все годы мы старались вдохновить власть к такому практическому и результативному взаимодействию. Государство должно вернуть людям веру в собственные силы, благодаря грантовым конкурсам это во многом удается", — поделилась Вера Барова.

Напомним, 29 июля на торжественной церемонии в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени глава региона Александр Моор отметил наградами руководителей лучших десяти проектов, получивших поддержку по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области в 2022 году. За успешную реализацию проекта "Шире круг" благодарственное письмо вручили Вере Баровой.

БФРГТ — создатель и координатор уральской сети ресурсных центров для некоммерческих организаций. Всего их на сегодня 17: в Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областях и Югре. В 2023 году Благотворительный фонд развития города Тюмени привлек более 69,5 млн рублей на реализацию соцпроектов.

Инна Пахомова