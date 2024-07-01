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Более 4,7 тысячи семей получили сертификаты на маткапитал в Тюменской области с начала года

Экономика, 13:26 30 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 728 семьям оформлены в проактивном порядке сертификаты на материнский капитал в Тюменской области с начала года. Для получения поддержки родителям не пришлось никуда обращаться и подавать заявления, сообщает региональное отделение Социального фонда России.

"В этом году исполнилось 17 лет с момента запуска программы материнского семейного капитала. За этот период в Тюменской области выдано более 175 тысяч сертификатов, в том числе более 55 тысяч — в проактивном формате. Данный формат предоставления государственных услуг ускорил процесс назначения мер социальной поддержки и сделал его максимально простым и удобным для граждан", — пояснила управляющая региональным отделением ОСФР Алефтина Чалкова.

По ее словам, благодаря такому формату родителям нет необходимости лично обращаться в клиентские службы отделения фонда и в МФЦ на всех этапах: от момента оформления материнского семейного сертификата и до распоряжения его средствами.

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# сертификат на материнский капитал , Социальный фонд России

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