Тюменские технологи разрабатывают нормы для рыбных производств Салехарда

| Фото: Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Нормы для рыбных производств Салехарда разрабатывают специалисты сектора технологии рыбных продуктов Тюменского филиала ВНИРО. Работа продолжается уже третий год. В этот раз исследования проведены на салехардском рыбоперерабатывающем предприятии рыболовецкой артели "Орион", сообщает ВНИРО.

Компания с производством полного цикла, включая вылов рыбы, ее переработку и реализацию. В опытных работах использовалось мороженое сырье, научные исследования велись по требованиям технологических инструкций.

Результаты ученые используют в качестве обосновывающих материалов для определения норм отходов, потерь, выхода готовой копченой рыбной продукции из рыб семейства сиговых. Их будут применять рыбоперерабатывающие предприятия Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.