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Тюменские технологи разрабатывают нормы для рыбных производств Салехарда

Экономика, 17:40 30 июля 2024

Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Нормы для рыбных производств Салехарда разрабатывают специалисты сектора технологии рыбных продуктов Тюменского филиала ВНИРО. Работа продолжается уже третий год. В этот раз исследования проведены на салехардском рыбоперерабатывающем предприятии рыболовецкой артели "Орион", сообщает ВНИРО.

Компания с производством полного цикла, включая вылов рыбы, ее переработку и реализацию. В опытных работах использовалось мороженое сырье, научные исследования велись по требованиям технологических инструкций.

Результаты ученые используют в качестве обосновывающих материалов для определения норм отходов, потерь, выхода готовой копченой рыбной продукции из рыб семейства сиговых. Их будут применять рыбоперерабатывающие предприятия Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

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# Тюменский филиал ВНИРО , ямальская рыба

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