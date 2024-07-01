Тюменские боксеры завоевали две бронзовые награды на спартакиаде учащихся России

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские спортсмены завоевали две бронзовые награды на XII Спартакиаде учащихся России по боксу, которая завершилась в Ульяновске. За 26 комплектов медалей поспорили 109 юношей и 90 девушек в возрасте 15-16 лет, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В соревнованиях участвовали трое тюменских боксёров. В весовой категории до 75 кг тюменец Антон Сватов занял третье место, уступив в бою спортсмену из Москвы. Также бронзовым призёром в весовой категории до 52 кг стала Анастасия Гобец. В полуфинале девушка уступила спортсменке из Сахалинской области. Тюменец Архип Кугаевский в весовой категории до 57 кг остановился на пятой строчке турнирной таблицы.

Сопровождал команду региона тренер по резерву Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных Евгений Божко.