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Тюменские боксеры завоевали две бронзовые награды на спартакиаде учащихся России

Спорт, 12:47 31 июля 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские спортсмены завоевали две бронзовые награды на XII Спартакиаде учащихся России по боксу, которая завершилась в Ульяновске. За 26 комплектов медалей поспорили 109 юношей и 90 девушек в возрасте 15-16 лет, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В соревнованиях участвовали трое тюменских боксёров. В весовой категории до 75 кг тюменец Антон Сватов занял третье место, уступив в бою спортсмену из Москвы. Также бронзовым призёром в весовой категории до 52 кг стала Анастасия Гобец. В полуфинале девушка уступила спортсменке из Сахалинской области. Тюменец Архип Кугаевский в весовой категории до 57 кг остановился на пятой строчке турнирной таблицы.

Сопровождал команду региона тренер по резерву Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных Евгений Божко.

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# бокс , спартакиада учащихся , школьники

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